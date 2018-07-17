إزالة تعديات على 34 فدانا ملك وزارة الآثار في أبيدوس بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة حالتي تعد علي أكثر من 34 فدانا أملاك آثار في حملة مكبرة بناحية عرابة أبيدوس بمركز البلينا، وذلك فى اطار خطة المحافظة لازالة التعديات على أراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية.



وقال عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، ان الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية عرابة ابيدوس بالاشتراك مع قوات أمن قطاع الجنوب، ومباحث ومركز شرطة البلينا، ورجال ومعدات الوحدة المحلية وعرابة ابيدوس، ومدير أملاك الآثار بسوهاج، ومسئولي تفتيش اثار البلينا.



وتم تنفيذ قرارات الإزالة لـ 2 حالة تعد علي أملاك هيئة الآثار بمساحة 34 فدانا و10 قراريط و 9 أسهم، والصادر بشأنها قرار رقم 2570لسنة 2003، وقرار رقم 103 لسنة 2001 بمساحة 619.5 متر وتمت ازالة السور المحيط بالارض المتعدي عليها، وتمت إزالة الغرف الموجودة بالمساحة المذكورة وهي خالية من أية زراعات.

