تنسيق الجامعات 2018..شروط القبول بآثار القاهرة لطلاب الثانوية والتحويلات



شروط القبول بقسم الآثار الإسلامية أن ينجح الطالب في مادة تاريخ مصر الإسلامية، أن ينجح الطالب في مادة الآثار والحضارة الإسلامية.



شروط القبول بقسم ترميم الآثار بالنسبة لشعبة ترميم معماري يجب اجتياز امتحان قدرات في الرسم الحر للأشكال والمجسمات المعمارية، اجتياز امتحان قدرات في مادة رياضة 2 والمقررة علىي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، يشترط قبول الطلاب في هذه الشعبة أن يكونوا حاصلين علي شعبة علمي رياضة "الأفضلية والأولوية" وشعبة علمي علوم وشعبة ترميم معماري من مدرسة الترميم وكذلك شعبة ترميم معماري من معهد ترميم الآثار، بشرط اجتياز امتحان القدرات في المادتين سالفي الذكر.



بالنسبة لشعبتي الترميم العضوي وغير العضوي اجتياز امتحان تحريري في مادة مبادئ ترميم الآثار، اجتياز امتحان قدرات في الرسم، اجتياز امتحان قدرات في استنساخ صورة ملونة.



شروط القبول بقسم الآثار الرمانية اليونانية أن ينجح الطالب في مادة الآثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني والروماني، أن يحقق الطالب الحد الأدنى لدرجات اللغة الانجليزية والمجموع الكلي في الثانوية العامة المطلوبة للقبول بالقسم.

التحويل لكلية الآثار - جامعة القاهرة لا يوجد تحويل حاليًا من كليات مناظرة لكلية الآثار جامعة القاهرة نظرا لتطبيق الكلية للائحة جديدة واختلاف المناهج وعدد الساعات التي تدرس بالكلية.



والأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية للطلاب المستجدين: شهادة الثانوية العامة، شهادة الميلاد بالكمبيوتر، عدد 6 صور شخصية، صورة البطاقة الشخصية، صورة بطاقة الترشيح، نموذج 2 جند للذكور فقط ويقوم الطالب بملئ بياناته بها.



وحول شروط القبول بالمدينة الجامعية أن يكون الطالب مقيد نظامي بمرحلة البكالوريوس، وأن يكون الطالب ناجح ومنقول للفرقة الاعلي بدون مواد بتقدير ممتاز - جيد جدا - جيد – مقبول، الطلاب الوافدون او الاجانب يشترط الموافقة الامنية للكلية ـن يكون الطالب غير مقيد من الخارج (مستفذ مرات الرسوب)، أن يكون الطالب غير محول من جامعات اخري(لم يكن مقيم بالمدينة الجامعية في العام السابق)، ألا يكون الطالب موقع عليه عقوبة تاديبية من الكلية او الجامعة، أن يكون الطالب مقيم خارج النطاق الجغرافي للجامعة وهو 50 كم مربع من مركز الجامعة.





أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة شروط القبول بها بالعام الجامعي 2018/2019، لطلاب الثانوية العامة وخريجي مدرسة الترميم ومعهد ترميم الآثار.وأوضحت، الكلية عبر موقعها الإلكتروني، أن الشروط تأتي على النحو التالي، تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية شريطة أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بالكلية، تقبل الكلية من الحاصلين على الدبلوم خريجي مدرسة الترميم (بمدينة نصر) فقط، تقبل الكلية خريجي معهد ترميم الآثار (بمدينة الأقصر) فقط.وأكدت الكلية أن الالتحاق بالقسم العلمي بعد النجاح في العام الجامعي الأول حيث إن الفرقة الأولى مشتركة لجميع الطلاب.وحول شروط القبول بقسم الآثار المصرية، أن يحقق الطالب الحد الأدنى لدرجات اللغة الإنجليزية والمجموع الكلي في الثانوية العامة المطلوبة للقبول بالقسم، وأن ينجح الطالب في مادة تاريخ مصر القديم، أن ينجح الطالب في مادة الآثار والحضارة المصرية القديمة.