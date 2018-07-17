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سيارات

مصر الأولى عالميا في تصنيع واختبارات سيارة السباقات الكهربائية.. فيديو وصور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:53 م
مصر تحصد المركز الأول
مصر تحصد المركز الأول عالميا فى تصنيع واختبارات السيارة الكه
حصد فريق السباقات بكلية هندسة عين شمس "ASU Racing Team " المركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة "Formula Student UK" التي أقيمت مؤخرا بإنجلترا في تصنيع واختبارات السيارة الكهربائية للسباقات، متفوقا على جامعات أوكسفورد، ميونخ، MIT ،KTH .

وتمكن فريق هندسة عين شمس من الحصول على جائزة أفضل تكلفة وتصنيع عالميا في الفئة الأولى، وحصل على المركز الثاني في  الـ Business logic case في مسابقة الفئة الثانية، بما يمهد الطريق للوصول لأول سيارة مصرية الصنع بكل تفاصيلها.

وقال ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والتدريب بكلية الهندسة إن فريق هندسة عين شمس الذى تأسس في عام 2011 تحت إشراف مجموعة من المحاضرين والمعيدين بالكلية، يقوم بتصنيع سيارات سباق مشابهة لسيارات "فورميلا وان"  "Formula One " ويتم التحكيم فى الفئة الأولى على أساس التصميم والتكلفة والخطة التسويقية ودراسة الجدوى وأداء السيارة ، أما بالنسبة للفئة الثانية فلا يتم تصنيع السيارة، وتتم المشاركة بالتصميم فقط مع معايير التحكيم نفسها .

وأضاف أن الفريق تمكن من الفوز واعتلاء منصة التتويج في منافسة مع جامعات من كافة أنحاء العالم في إنجلترا، وجاء كأفضل تكلفة وتصنيع عالميًا في الفئة الأولى، وحصد المركز الثاني عالميًا الفئة الثانية، وهو انجاز كبير للعقول المصرية القادرة على الابتكار والمنافسة ووضع اسم مصر فى المقدمة، موضحا أن هذا الانجاز يمهد الطريق لتصنيع أول سيارة كهربائة مصرية بأفضل تكلفة وأعلى جودة، وهو ما يسعى اليه الفريق فى المستقبل.

وأوضح أن الفريق يضم مجموعة متميزة من الطلاب النابغين، والذين لديهم طموح ورؤية، وقد انضم لهم العديد من الطلاب منذ تأسيس الفريق فى 2011، وينافس فى معظم المسابقات العالمية لتصنيع السيارات والروبوتات.

وقال غنيمة إن الفريق جاء كأول فريق أفريقي و عربي يعتلي منصة التتويج في مسابقة Formula Student UK  حيث فاز الفريق بالمركز الأول عام 2016 والمركز الثاني في عام 2015 وواصل اعتلاء منصات التتويج في عامي 2017  و2018 ، حيث جاء ضمن أفضل ثلاث فرق مشاركة في الـ BLC  في عام 2017 ، وبعد عدة مشاركات تمكن الفريق من المشاركة في الـ dynamic events  فأصبحت سيارة فريق السباقات بهندسة عين شمس تسابق على حلبة Silverstone الشهيرة بإنجلترا في منافسة مع الجامعات المشاركة من كافة أنحاء العالم، وحصل الفريق على المركز الثامن والعشرين من أصل أكثر من مائة فريق مشارك.

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