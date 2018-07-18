جدل حول آلية وجدوى تغيير ساعات العمل.. نقابيون: الحوار المجتمعي قبل التنفيذ.. وورش العمل سبيل لتفهمها.. الأوضاع الاقتصادية في حاجة إلى مزيد من الجهد.. ويجب أخذ قانون العمل بالاعتبار

مجدي البدوي: تغيير نظام ساعات العمل يتطلب حوارًا مجتمعيًا

سعيد النقيب: تفعيل ورش العمل لتفهم التغييرات

خالد الفقي: ساعات العمل بالقانون 42 ساعة ويومان إجازة





بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دراسة تغيير نظام ساعات العمل التقليدى المعمول به فى القطاع الحكومى، واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن، وفق آلية تضمن انتظام العمل طوال أيام ‏الأسبوع، عدا الجمعة، مع إلغاء إجازة السبت، لعدم تعطيل مصالح المواطنين.‏





قال مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعى قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الخاصة بتغيير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به فى القطاع الحكومى.





وأكد "البدوي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب النظر إلى التفاصيل التى دعت الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء وما هي الحوافز التى تقدمها لتطبيقه، مضيفًا أن الجميع ينتظر قانون العمل الجديد.





وأوضح "البدوي"، أنه يجب إنشاء ورش عمل لتفهم التغيير ومعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية ومعالجتها.





وقال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إنه يجب أن يكون هناك ورش عمل للتفاعل مع التغيرات قبل تطبيق نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به فى القطاع الحكومى.





وأكد، رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب النظر إلى كيفية استيعاب العامل لتلك التغيرات التي تنوي الحكومة لاتخاذها مضيفًا أن يجب وجود إيجابيات يستفيد منها العامل.





وأوضح، النقيب أنه يجب طرح الموضوع للنقاش المجتمعي لمعرفة تأثيره على حياة العمال واهم فوائده.





من جانبه، قال، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسة، ان كل مصلحة ادري بالوقت المناسب بشأن تحديد ساعات العمل، و إعطاء الاجازة المناسبة للعامل طبقا لما تراه يصب في مصلحة المؤسسة.





وأكد، الفقى، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التغيير المقترح من الحكومة بشأن ساعات العمل الشفتات و الغاء إجازة يوم السبت،كانت الحكومة سابقا المقرة له لتوفير الكهرباء في المنشآت والبنزين في المواصلات.

وذكر، الفقى، أن القانون يعطي للعاملين العمل 42 ساعة ويومين اجازة علي مدار الأسبوع ( 7 / 24)، مشيرا إلى أنه يجب إلزام التغيرات الجديدة في ساعات العمل بالأخذ به.





يذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بدأ في استطلاع آراء العاملين بعدد من الجهات الحكومية من خلال استمارة لبيان أي الأنظمة المقترحة يفضلون وعما إذا كانوا يرغبون في أن يكون تطبيق هذا النظام اختياري أم إجباري.





ويدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تغير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في القطاع الحكومي واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن لجميع العاملين والقيادات بأجهزة ومؤسسات الحكومة، وفق آلية تضمن انتظام العمل بدولاب الحكومة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة، وإلغاء إجازة السبت الإسبوعية؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين.





ويتم إعداد نموذج مقترح للنظام والذي يتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات تختلف مواعيدها وساعات العمل الخاصة بهم وفق نظام الشيفتات والتي تتعد بين أربعة أنظمة لتقسيم ساعات العمل وأيامه بعضها صباحية وأخرى مسائية.





ومن أنظمة تغيير ساعات العمل المرن المقترحة :





الشيفت الأول:

ومن بينها نظام تقسم خلاله ساعات العمل اليومي على فترتين بالتساوي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، والأخرى من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً لمدة ستة أيام أسبوعيًا.





الشيفت الثانى:

أما النظام الثاني المقترح فهو يعتمد علي أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً لمدة ثلاثة أيام عمل في الأسبوع وإجازة أربعة أيام، بإجمالي 39 ساعة بالتبادل “السبت – الأحد – الإثتين” أو ” الثلاثاء – الأربعاء – الخميس”.





الشيفت الثالث:

ويشير النظام الثالث إلى أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتي 6 مساءً لمدة أربعة أيام عمل في الأسبوع وإجازة ثلاثة أيام بإجمالي 40 ساعة.





الشيفت الرابع: