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اقتصاد

دراسة مصرفية: توقعات بوصول فوائد 3 بنوك لـ 6.7% خلال 2018

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الاقتصادي
توقعت دراسة مصرفية نمو متوسط صافي فوائد لدي بنوك كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي الاسلامي، التجاري الدولي CIB)، إلي 6.7% خلال العام الميلادي الجاري ليستقر عند 5.4% بحلول 2023.

وأضافت الدراسة التي أعدتها سارة سعادة، خبيرة أسواق المال و محلل أول الاقتصاد الكلي بقسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية " اتش سي"، تحت عنوان " توقعات نمو أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة" أنه من المتوقع نمو الودائع لدي البنوك مع خفض تكلفة التمويل بالتزامن مع تراجع سعر الفائدة معتمدا على النمو الطبيعي و إضافة حسابات رواتب جديدة.

وذكرت " سعادة أن ودائع الطلب بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام تنامت بنسبة 67% على أساس سنوي في مارس الماضي بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريبا من العام الماضي).

وتعتبر هذه علامة صحية دالة على تراكم رأس المال العامل مما يعكس حسابات للشركات سيولة عالية خلال فترة زمنية قصيرة. هذا، وبالإضافة إلى جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة.

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