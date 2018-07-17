وزير الآثار يستقبل السفير الإيطالي لبحث التعاون المشترك.. صور

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمقر الوزارة بالزمالك السفير جامباولو كانتيني سفير دولة ايطاليا بمصر وذلك لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات المستقبلية لمحاور زيارة وزير الخارجية الإيطالي لبعض المواقع الأثرية خلال زيارته المرتقبة إلى مصر.



حضر اللقاء المستشار الثقافي الإيطالي الدكتور باولو ساباتيني ومديرة المعهد الإيطالي للآثار الدكتورة جوزيبيني كابريوتي، وأحمد عبيد المشرف العامعلي مكتب الوزير.



وقال عبيد إن العناني أبدى ترحيبه بتلك الزيارة، مؤكدًا أنها سوف تُعد بمثابة خطوة مهمة نحو التبادل العلمي والأثري بين البلدين، وأنه جار الآن التخطيط لتنظيم معرضًا أثريًا مؤقتًا بالمتحف المصري بالتحرير علي هامش زيارة وزير الخارجية الإيطالي لإبراز أهم الاكتشافات الأثرية للبعثات الإيطالية العاملة بمصر .



وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات منها آخر ما توصلت إليه أعمال البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بمصر، وإمكانية إقامة معرضا للآثار المصرية بإيطاليا لما له من مردود إيجابي كبير على مدى عمق أواصر الصداقة بين البلدين.



وتقدم الجانب الإيطالي بعدد من المقترحات من بينها تشكيل لجنة علمية من متخصصين إيطاليين لزيارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية للاستعانة بأفكارهم وخبراتهم في هذا المجال للمساهمة في وضع مقترح لسيناريو العرض الخاص بالمتحف، والذي تقوم به لجنة علمية برئاسة الدكتور على عمر.



وناقشا اقتراح امداد وزارة الآثار بفاترينة عرض ذات سمات تكنولوجية خاصة تهدف إلى حفظ مومياء الملك توت عنخ آمون داخل مقبرته بالأقصر، وهو الأمر الذي سيمكن الوزارة من استخدام الطرق العلمية الحديثة لعرض المومياء داخل المقبرة بما لا يضر بها، هذا بالاضافة إلى توفير المساعدات اللازمة للمساهمة في تسجيل المواقع المصرية علي قائمة التراث العالمي، كما تطرق اللقاء التخطيط لإقامة عدد من الفاعليات الثقافية المشتركة.