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أخبار البلد

غدا.. بدء حملة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة بمصر القديمة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:53 م
ًصورة ارشيفية
ًصورة ارشيفية
أماني نوار
تحت رعاية ائتلاف حب الوطن ومحافظة القاهرة وهيئة نظافة القاهرة تبدأ غدا الأربعاء حملة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة بحي مصر القديمة تبدأ من نفق الملك الصالح حتي مجمع مسجد عمرو بن العاص ومجمع الكنائس.

وصرح أمين حسن عضو الهيئة العليا بائتلاف حب الوطن و النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة أن ائتلاف حب تبني الحملة بمشاركة محافظة القاهرة برعايه د جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية واللواء محسن حجازي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة واللوء محمد زين العابدين رئيس حي مصر القديمة والأمين العام لائتلاف حب الوطن الدكتور مجدي علام ونقيب الزراعيين سيد خليفة.

وصرح أمين حسن نقيب العاملين بالنظافة أن كل هذه المؤسسات تبنت حملة زراعة الأشجار وسوف يكون العمل بالتوازي بمحافظة القاهرة والجيزة بحي إمبابة معا علي أن تبدأ القاهرة يوم الأربعاء وتبدأ محافظة الجيزة يوم الخميس المقبل.

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