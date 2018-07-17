طارق حامد ينتظم في مران الزمالك اليوم

انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، في مران الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز .
وأدي اللاعب التدريبات بمقر القلعة البيضاء تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي العلاج الطبيعي.
وكان حامد قد مدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.
وأدي اللاعب التدريبات بمقر القلعة البيضاء تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي العلاج الطبيعي.
وكان حامد قد مدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.