طارق حامد ينتظم في مران الزمالك اليوم

انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، في مران الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز .



وأدي اللاعب التدريبات بمقر القلعة البيضاء تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي العلاج الطبيعي.



وكان حامد قد مدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.