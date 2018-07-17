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رياضة

طارق حامد ينتظم في مران الزمالك اليوم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:58 م
طارق حامد
طارق حامد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، في مران الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز .

وأدي اللاعب التدريبات بمقر القلعة البيضاء تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي العلاج الطبيعي.

وكان حامد قد مدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

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