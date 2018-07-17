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برلمان

إسكان البرلمان تؤجل اجتماعها لحين حضور الوزير.. الأسبوع المقبل

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:53 م
نواب
نواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
ألغت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، اجتماعها بسبب عدم وجود ممثلى الحكومة، وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل فى حضور الوزير شخصيا.

وكانت اللجنة ستناقش فى اجتماعها اليوم، طلب بشأن تلوث مياه الشرب وانقطاعها المستمر عن دائرة بولاق الدكرور ــ الجيزة، وآخر حول عدم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية منيــل السلطان ــ البحيرة، رغم الانتهاء منه.

وتنظر اللجنة أيضا طلب بشأن إنشاء وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بأعمال الصرف الصحى بنطاق حى بولاق الدكرور ــ الجيزة، واخر حول تردى وسوء حالة البنية التحتية لدائرة بولاق الدكرور ـ الجيزة، وثالث بشأن انقطاع المياه عن أحياء العمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور بالجيزة.

واخيرا تناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم ايضا، عدد من الطلبات بشأن عدم تطوير الصرف الصحى ببعض المناطق بالزاوية الحمراء ومشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى هذه المناطق.

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