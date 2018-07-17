توقعات بزيادة نمو البنك التجاري الدولي لـ 13% في 5 سنوات

رفعت دراسة مصرفية توقعاتها بشأن نمو ودائع البنك التجاري الدولي CIB لـ13% بنهاية العام الجاري حتي 2023 مقارنة بـ13% خلال 2017، وكذلك بالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، لنحو 10% خلال الـ5 سنوات المقبلة مقارنة بـ5% خلال 2017.
وأضافت الدراسة التي أعدتها سارة سعادة، خبيرة اسواق المال ومحلل أول الاقتصاد الكلي بقسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية " اتش سي"، تحت عنوان " توقعات نمو ارباح البنوك خلال الفترة المقبلة"، أن مصرف أبو ظبي الاسلامي حقق معدلات نمو فاقت التوقعات ليسجل 17% بنهاية العام الماضي بعد ان كانت التوقعات تؤكد تحقيق معدلات نمو بنسبة 5% فقط، معتمدا علي معدل فائدة بنسبة 7.51% مع زيادة التوقعات برفع نسبة النمو السنوي من 14% في الفترة من 2018 حتي 2023، مع تحقيق معدل نمو استثنائي بـ25% خلال العام الجاري بسبب زيادة ودائع الدولار في الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت الدراسة التي أعدتها سارة سعادة، خبيرة اسواق المال ومحلل أول الاقتصاد الكلي بقسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية " اتش سي"، تحت عنوان " توقعات نمو ارباح البنوك خلال الفترة المقبلة"، أن مصرف أبو ظبي الاسلامي حقق معدلات نمو فاقت التوقعات ليسجل 17% بنهاية العام الماضي بعد ان كانت التوقعات تؤكد تحقيق معدلات نمو بنسبة 5% فقط، معتمدا علي معدل فائدة بنسبة 7.51% مع زيادة التوقعات برفع نسبة النمو السنوي من 14% في الفترة من 2018 حتي 2023، مع تحقيق معدل نمو استثنائي بـ25% خلال العام الجاري بسبب زيادة ودائع الدولار في الربع الأول من العام الحالي.