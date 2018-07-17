توقعات بزيادة نمو البنك التجاري الدولي لـ 13% في 5 سنوات

رفعت دراسة مصرفية توقعاتها بشأن نمو ودائع البنك التجاري الدولي CIB لـ13% بنهاية العام الجاري حتي 2023 مقارنة بـ13% خلال 2017، وكذلك بالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، لنحو 10% خلال الـ5 سنوات المقبلة مقارنة بـ5% خلال 2017.



وأضافت الدراسة التي أعدتها سارة سعادة، خبيرة اسواق المال ومحلل أول الاقتصاد الكلي بقسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية " اتش سي"، تحت عنوان " توقعات نمو ارباح البنوك خلال الفترة المقبلة"، أن مصرف أبو ظبي الاسلامي حقق معدلات نمو فاقت التوقعات ليسجل 17% بنهاية العام الماضي بعد ان كانت التوقعات تؤكد تحقيق معدلات نمو بنسبة 5% فقط، معتمدا علي معدل فائدة بنسبة 7.51% مع زيادة التوقعات برفع نسبة النمو السنوي من 14% في الفترة من 2018 حتي 2023، مع تحقيق معدل نمو استثنائي بـ25% خلال العام الجاري بسبب زيادة ودائع الدولار في الربع الأول من العام الحالي.

