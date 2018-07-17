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حوادث

الإفراج بكفالة عن مسئولي قرى سياحية بالسويس في قضية غرق طفلة بسبب الإهمال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:56 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قررت محكمة جنح السويس الإفراج عن مدير قرية مارينا وادي دجلة بالعين السخنة ومسئول الإنقاذ بالقرية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل شخص منهم في قضية وفاة طفلة غرقا بالقرية بسبب الإهمال.

وكان مدير القرية ومسئول الإنقاذ قررت النيابة العامة بالسويس حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وبعرضهم علي محكمة الجنح خلال النظر في تجديد الحبس تقرر الإفراج عنهم بكفالة مالية.

كانت أسرة الطفلة حررت محضر رقم ٨٠٢٠ إداري قسم شرطة عتاقة بتاريخ 13 \ 7 \ 2018 اتهمت من خلاله إدارة قرية مارينا واي دجله بالإهمال الجسيم لعدم تواجد عمال الإنقاذ خلال تعرض الطفلة للغرق.

وقال طه عبدالرحيم والد الطفلة فاطمة في تحقيقات النيابة، إن الطفلة سقطت في حمام السباحة المخصص للأطفال بالقرية السياحية وتعرضت للغرق وبالرغم من أن حمام السباحة مخصص للأطفال بالقرية لا يوجد عامل إنقاذ موجود يقوم بالتدخل السريع عقب تعرض أي طفل لتهديد الغرق.

وأكد والد الطفلة، أنه عقب إخراج ابنتي من حمام السباحة لم نجد أي نوع من الإسعافات الأولية بالقرية ولم نجد سيارة إسعاف بالقرية وعندما طلبنا سيارة إسعاف تأتي من مدينة السويس استغرق وقت حضورها مدة تصل إلى 90 دقيقة وهو ما تسبب في تدهور الحالة الصحية لابنتي وفشل محاولات إنقاذها.

وأشار والد الطفلة، إلى أن ما حدث لابنتي تتحمل مسئوليته إدارة القرية التي لم تقم بواجبها في حماية الأطفال التي لم توفر وسائل إنقاذ أو إسعافات أولية وهو ما يؤكد وجود إهمال جسيم تسبب في عدم إنقاذ الطفلة، وأن جميع الأطباء بمستشفي التأمين الصحي التي نقلت إليها أكدوا أن التأخر في وقت نقل الطفلة فاطمة تسبب في فشل انقاذها.

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