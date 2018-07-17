انطلاق الموسم الثقافي الصيفي للأعلى للشئون الإسلامية.. أول أغسطس

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد علي عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقر المجلس وتم وضع اللمسات النهائية لانطلاق الموسم الثقافي الصيفي.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الثقافي، مطلع أغسطس المقبل، ويتضمن معسكرات تثقيفية يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



وتنطلق الندوة الأولى من مقر المجلس بجاردن سيتي يوم الأحد 5 أغسطس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حول موضوع "دور المرأة في العمل الدعوي والمجال التربوي".



