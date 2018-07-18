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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: على الدولة محاسبة مروجي شائعة البيض الصيني

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بوجود بيض صيني في الأسواق المصرية قد أثار استياء الكثيرين، مؤكدًا بضرورة وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع نشر مثل تلك الشائعات. 

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجهات المعنية بالدولة عليها محاسبة كل من يروج شائعات تضر بمصر. 

واعتبر "فرج" أن هذه المواقع تتبع أسلوب "الفرقعة الإعلامية" وتعمل على إثارة المشاكل وتخويف المواطنين.

كانت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قد أكدت أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استيراد بيض صيني غير صحيح ، وأن مصر تصدر البيض لأن لدينا اكتفاء ذاتيا منه واصفة ما يتم ترويجه بأنه شائعات غير مبررة.

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