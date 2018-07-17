إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق منفلوط - أسيوط الزراعي

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي (منفلوط / أسيوط).



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الطرق بطريق (منفلوط/أسيوط) الزراعي.



وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم 9742 ي ص أ بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن إصابة كل من ("أماني.م.ع" ـ 35سنة ـ القوصية ، "أحمد.ف.م" ـ 47سنة ـ بني مزار بالمنيا").



تم نقل المصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، ورفع أثر الحادث من الطريق ، كما تحرر محضر بالواقعة.