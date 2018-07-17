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فن

28 مليون جنيه إيرادات فيلم ليلة هنا وسرور بعد 32 يوم عرض

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:07 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
واصل فيلم "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد عادل إمام، حصد الإيرادات بعد مرور شهر على طرحه فى دور العرض، حيث انطلق فى السينمات مع أول أيام عيد الفطر الماضى، ليحصد العمل 28 مليونا و 800 ألف جنيه فى شباك التذاكر ويقترب من الوصول إلى 30 مليون جنيه بعد 32 يوم عرض.

"ليلة هنا وسرور" تدور أحداثه فى اطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.

فيلم "ليلة هنا وسرور"، إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوى.

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