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تعليم

البعثات بالتعليم العالي تعلن منح دراسية مقدمة من جامعة شاردا بالهند

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:35 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم جامعة شاردا بالهند عددًا من المنح الدراسية لعام 2018 في برنامج الدراسات العليا والبحوث 50% منحه على الرسوم الدراسية، ويأتي ذلك على النحو التالي.

الدرجة العلمية ماجستير العلوم في تخصص تطبيقات الحاسب في مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسب، وتخصص، العلوم الأساسية بمجالات الفيزياء ـ الكيمياء ـ الرياضيات ـ ميكروبيولوجي ، بيوتكنولوجى ـ علوم وتكنولوجيا الغذاء.
 
الدرجة العلمية ماجستير التكنولوجيا M. Tech، في تخصص الهندسة بمجال نانوتكنولوجى ـ بيوتكنولوجيا الحيوان ـ بيوتكنولوجيا النبات، وتخصص الهندسة المدنية في مجال هندسة الانشاءات، الموارد المائية ، جيوتكنكال ـ اداره انشاءات ـ هندسه بيئية، وتخصص علوم وهندسه الحاسب بمجالات شبكات، هندسه برامج، شبكات محمول، امن سيبرانى وضمان المعلومات، تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية بمجالات أجهزه تحكم، نظم القوى، الاتمته الصناعية، هندسه الالكترونيات والاتصالات بمجالات تكنولوجيا الميكروويف ، VLSI الاتصال الرقمي، تخصص الهندسة الميكانيكية بمجالات تصميم ماكينات، الهندسة الصناعية وانتاج ،الهندسة الحرارية والموائع.

الدرجة العلمية الدكتوراه PhD في الهندسة ـ العلوم الأساسية ـ العمارة والتخطيط ـ الصيدلة ـ التعليم ـ الإعلام ـ الحقوق.
المرحلة الجامعية الأولى يمكن تقديم المنحة بناء على توصية من قبل السفارة المصرية بالهند.

وأوضح القطاع أنه بالنسبة لمرحلة الدكتوراه الاختيار بناء على الأداء الأكاديمي للمتقدم والمقابلة الشخصية.

كما أن آخر موعد للتقدم للمرحلة الجامعية الأولى والماجستير هو نهاية يوليو 2018 وتبدأ الدراسة اعتبارًا من اغسطس 2018، وآخر موعد للدكتوراه أكتوبر 2018 ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الموضح بعد : www.sharda.ac.in.
وشددت الإدارة العامة للبعثات أنها لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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