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تعليم

فريق جامعة عين شمس ASUWind يشارك بمسابقة دولية بهولندا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:30 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
شارك فريق هندسة عين شمس "ASUWIND" في المسابقة الدولية لتوربينات الهواء الصغيرة التي تنظمها جامعة NHL Stenden University of Applied Sciences بهولندا.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي للفريق وحقق أفضل أداء للتوربينة بين كل الفرق المتنافسة ويصنف في المركز الثاني.

وقال الدكتور أيمن عاشور عميد الكلية أن تلك المشاركة هي الثانية للفريق في هذه المسابقة والتي يتنافس فيها طلاب الهندسة في تصميم وبناء أفضل توربينة هواء صغيرة تحقق أفضل أداء في ظروف جوية معينة، وتقام المسابقة سنويًا منذ 2012، وأقيمت هذا العام في الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2018.

وأوضح الدكتور عادل الصباغ أستاذ هندسة الإنتاج والمشرف على الفريق أن المسابقة هذا العام ضمت ثمانية فرق من ست جامعات مشهورة في مجال طاقة الرياح وهي: "جامعة مانيتوبا (كندا)، الجامعة التقنية بالدنمارك (توربينة أفقية)، الجامعة التقنية بالدنمارك (توربينة رأسية)، جامعة لودز ببولندا (توربينة أفقية)، جامعة لودز ببولندا (توربينة رأسية)، جامعة عين شمس (توربينة أفقية)، جامعة إن إتش إل شتندن بهولندا (توربينة أفقية)، جامعة إنهولاند للعلوم التطبيقية بهولندا (توربينة أفقية)".

وأشار الصباغ إلى أنه للمرة الثانية، كانت جامعة عين شمس هي الوحيدة التي تشارك من منطقة الشرق الأوسط وذلك بفريق مكون من عشرة طلاب وهم:" أحمد إبراهيم محمد بلال (الفرقة الرابعة – قسم هندسة الميكاترونيات)، إسماعيل مصطفى إسماعيل محمد (الفرقة الرابعة – قسم هندسة القوى)، خالد ابراهيم عبد الحكيم إسماعيل (الفرقة الرابعة – برنامج هندسة الطاقة)، ديفيد طارق لويس الشبراوى (الفرقة الرابعة – برنامج هندسة التصنيع)، سامح هواري عبد التواب هواري (الفرقة الرابعة – قسم هندسة الإنتاج )، عمر أحمد سيد محمد (الفرقة الرابعة – قسم هندسة القوى)، محمد عادل محمد محمود (الفرقة الرابعة – قسم هندسة الإنتاج )، مصطفى حسين مصطفى لبيب (الفرقة الرابعة – قسم هندسة القوى)، منة الله محمد محمود حسن مصطفى (الفرقة الرابعة – قسم هندسة القوى)، وسام محمد عاصم جبر (الفرقة الرابعة – قسم هندسة الميكاترونيات)".

وأكد أن العمل على تصميم وتصنيع التوربينة بمركز بحوث الصوتيات والاهتزازات والهياكل الذكية على مدار العام الدراسي تحت إشراف الدكتور أشرف مصطفى من قسم القوى الميكانيكية والدكتور عادل منيب الصباغ والمهندس أحمد هشام من قسم التصميم وهندسة الإنتاج، في حين ينتمي الطلاب لخمس برامج دراسية مختلفة وهي الإنتاج والتصنيع والطاقة والقوى والميكاترونيات.

وفاز بالمركز الأول فريق جامعة لودز ببولندا وذلك للمرة الثالثة على التوالي في حين جاء ترتيب فريق هندسة عين شمس في المركز الثاني علمًا بأن توربينة فريق عين شمس حققت أفضل أداء، مشيرا إلى أنه سوف يتم فتح الباب قريبا لانضمام طلاب جدد للفريق والمشاركة بتوربينة أفقية وأخرى رأسية في نسخة العام المقبل.
فريق جامعة عين شمس ASUWind يشارك بمسابقة دولية بهولندا
فريق جامعة عين شمس ASUWind يشارك بمسابقة دولية بهولندا

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