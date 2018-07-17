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مرأة

طريقة للقضاء على مشكلة تساقط الشعر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:13 م
رنا عصمت
تسعين للتخلص من مشكلة الشعر التالف الذي يتسبب في تساقط كميات كبيرة من شعرك باستمرار، ولا تعلمين ما يجب القيام به للقضاء على تلك الأزمة، واستخدام مستحضرات العناية بالشعر أمر مكلف للغاية وغير مجدٍ ولا يمكنك من الحصول على النتيجة المرضية بالنسبة لك.

قدمت خبيرة التجميل و الصحة رشا شلباية وصفة الثوم و الجرجير لتقوية الشعر.


وصفة الثوم والجرجير :

المكونات:
4 فص ثوم مهروس.
القليل ورق جرجير مطحون.
2 ملعقة زيت خروع .

طريقة التحضير:
تمزج جميع المكونات مزجا جيدا، وبعد ذلك تدلك فروة الرأس جيدا بالخليط والأماكن التي يوجد بها فراغات، ويترك على الشعر لمدة 20 : 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد، يكرر القناع مرة أو مرتين يوميا.

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