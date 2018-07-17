مستشفى ديروط العام .. سرائر محطمة ومياه مقطوعة والمرضى يعانون

يشهد مستشفى ديروط العام بمحافظة أسيوط، حالة من التقصير والإهمال في الخدمات؛ مما جعل المواطنين في حالة معاناة متواصلة.



وقال عبد المنجي علي عبد الناصر، موظف بجمعية رجال الأعمال، إنه توجه للمستشفى لإجراء عملية لابن أخيه وفوجئ بانقطاع المياه وطفح بالحمامات وسراير محطمة وتراب متراكم بالاسقف.



وأضاف أنه لم يجد أحدا من الأطباء يهتم بالحالة المرضية التي تنتظر إجراء عملية جراحية مما جعله يلجأ للمسئولين وعرض الأمر عليهم ولكن لم يحرك من الأمر ساكنا ويظل في انتظار النظر لحالته المرضية.



من جانبه قال محمد مصطفى سليم نائب البرلمان عن دائرة مركز ديروط، إنه قام بالاتصال بمدير المستشفى العام ورئيس المدينة للنظر في الاهتمام بأقسام المستشفى وبالمرضى ووضع خطة عمل جيدة يستطيع من خلالها المواطن استقبال خدمة أفضل وكذلك تنظم للأطباء والعاملين أدوارهم من أجل تقديم خدمة جيدة للمرضى والمواطن.

