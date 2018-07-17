تنسيق الجامعات 2018.. طريقة معرفة نتائج المرحلة الأولى

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرق معرفة نتائج ترشيح طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2018.



وأوضح المكتب أنه سيتم إبلاغ الطلاب بنتيجة ترشيحهم فور إعلانها رسميًا وذلك بإحدى الطرق التالية عن طريق الدخول على الموقع وإدخال رقم جلوسك فيظهر لك على الموقع الكلية/المعهد الذي رشحت له ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد) مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي.



وجاءت الطريقة الثانية بأن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه.



يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.



