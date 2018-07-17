ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

110 طلاب تقدموا للتنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم في اليوم الثاني

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:39 م
تنسيق الإلكترونى
تنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق القبول بالكليات بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بلغ 110طالب وطالبة وذلك بمعامل كليات الزراعة و العلوم والحاسبات والمعلومات والهندسة والسياحة والفنادق.

كما أكد الدكتور حمدي محفوظ المشرف العام على معامل التنسيق الالكتروني أن جامعة الفيوم توفر عدد من المختصين بمعامل التنسيق الالكتروني للإجابة عن استفسارات الطلاب حول عمليات التنسيق وتسجيل الرغبات إضافة إلى النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور والتعامل مع أي طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الالكتروني.

110 طلاب تقدموا للتنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم في اليوم الثاني
110 طلاب تقدموا للتنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم في اليوم الثاني
110 طلاب تقدموا للتنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم في اليوم الثاني
110 طلاب تقدموا للتنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم في اليوم الثاني

ترشيحاتنا

لم تكن الأولى.. من هو سلطان البهرة الذي تبرع ثلاث مرات لصندوق تحيا مصر؟

حبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر لضرب زوجته

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ضم هذا اللاعب

حكم صلاة الرجل خلف صفوف النساء

وزير الرياضة يكشف حقيقة استضافة مصر مونديال 2030

محافظ الإسماعيلية يعلن عن مفاجأة سارة لشباب الخريجين

شاهد.. رسالة مهربة مخدرات قبل وفاتها بعد انفجار كبسولة كوكايين داخل بطنها

زيدان يقترب من اللحاق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس

كلوب يستبعد محمد صلاح وساديو مانى من أول لقاء ودي لليفربول بأمريكا

تاونشيب يغادر مصر بعد ملاقاة الأهلي اليوم

ننشر تفاصيل ضبط خاطفى طفل بأسوان.. صور

رينارد يحسمها: لن أدرب مصر أو الجزائر الآن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

فيديو

لأول مرة فتيات طور سيناء مصارعات ولاعبات جمباز.. فيديو وصور
منى محرز: تصدير فائض إنتاج مصر من البيض للخارج.. فيديو
راحت عليها.. سواقي الفيوم تاهت بين تجاهل السياحة وإنكار الري.. فيديو
تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟