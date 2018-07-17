110 طلاب تقدموا للتنسيق الإلكترونى بجامعة الفيوم في اليوم الثاني

صرح الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق القبول بالكليات بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بلغ 110طالب وطالبة وذلك بمعامل كليات الزراعة و العلوم والحاسبات والمعلومات والهندسة والسياحة والفنادق.



كما أكد الدكتور حمدي محفوظ المشرف العام على معامل التنسيق الالكتروني أن جامعة الفيوم توفر عدد من المختصين بمعامل التنسيق الالكتروني للإجابة عن استفسارات الطلاب حول عمليات التنسيق وتسجيل الرغبات إضافة إلى النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور والتعامل مع أي طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الالكتروني.



