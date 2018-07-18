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حوادث

مصرع طفله صعقًا بالكهرباء أثناء الشرب من كولدير مياه بالشرقية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
لقيت طفلة مصرعها، أمس الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء أثناء تناولها مياه الشرب من كولدير بالطريق العام بعزبة مشهور التابعة لقرية طاروط بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بتلقيه بلاغًا من "م.ف.ع.إ" 43 سنة-عامل، ومقيم عزبة أبو مشهور التابعة لقرية طاروط دائرة المركز بوفاة نجلته "هويدا.م.ف" 9 سنوات- طالبة، ومقيمة بذات الناحية إدعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال وسؤاله قرر أثناء قيام نجلته السالف ذكرها بشرب المياه من كولدير مياه بأحد شوارع القرية أصيبت بصعق كهرباء مما أدى إلى وفاتها ولا يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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