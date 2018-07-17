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محافظات

جامعة السويس تستقبل 250 طالبا وطالبة في اليوم الثاني للتنسيق

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:52 م
تنسيق
تنسيق
انجي هيبة
تفقد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، أعمال مكتب التنسيق فى يومه الثانى والذى استقبل نحو 250 طالبا وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة من طلاب المرحلة الأولى التنسيق، والتى تستمر حتى الجمعة القادم بجد أدنى 394 علمي علوم و386 رياضة و328 أدبي.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب وأولياء الأمور وهنأهم بتفوقهم متمنيا لهم الالتحاق بالكليات التى يتمنونها.

وحرص "غراب"، على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور ويعمل المكتب ويضم نخبة متميزة من الفنيين في أعمال التنسيق برئاسة الدكتور محمد شقيديف مدير التنسيق و الدكتور أمير مهنا المشرف على التنسيق الإلكترونى والدكتور محمد غنيم مدير التنسيق اليدوى.
جامعة السويس تستقبل 250 طالبا وطالبة في اليوم الثاني للتنسيق
جامعة السويس تستقبل 250 طالبا وطالبة في اليوم الثاني للتنسيق
جامعة السويس تستقبل 250 طالبا وطالبة في اليوم الثاني للتنسيق

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