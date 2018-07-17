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منوعات

شاهد.. أرماني تطرح ساعة ذكية مرتبطة بالهاتف وسعرها 7000 جنيه

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:45 م
صدى البلد
محمد البرمي
استعرضت شركة "أرماني" الشهيرة جيلا جديدا من ساعات "Connected" الذكية بمواصفات مميزة.

وزودت الساعات بشاشة AMOLED بمقاس 1.19 بوصة تعمل باللمس، وهيكل متين من المعدن والبلاستيك مقاوم للماء والغبار.

وتم تجهيز الساعة بمعالج "Snapdragon 2100"، وشرائح "NFC"، ومستقبلات GPS وبلوتوث للاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية وسيتراوح سعر "Connected" بين 295 و395 دولارا (وفقا للملحقات الإضافية).


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