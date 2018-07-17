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محافظات

محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:47 م
اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة،
محمد الصاحى
وجه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الشكر لطلاب المحافظة الأوائل على مستوى الجمهورية، على ما قدموه من جهد خلال العام الدراسي وتفوقهم الدراسي، قائلا: "أنتم فخر التعليم بالجيزة".

وأضاف الدالي خلال تكريمه لأوائل الثانوية العامة من محافظة الجيزة، أن المحافظة تعمل على الاهتمام بالعملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة أعداد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة خلال العام القادم.

ووجه محافظ الجيزة لجميع المعلمين بمحافظة الجيزة على ما قدموه من جهد لدعم الطلاب وانجاحهم وتفوقهم، مطالبا ببذل المزيد خلال العام الدراسي القادم لزيادة أعداد الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة.

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