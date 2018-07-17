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محافظات

رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:33 م
رفع 1152 طن تراكمات
رفع 1152 طن تراكمات قمامة
همت الحسينى
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، رفع 362 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز طلخا، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر، الجمالية، دكرنس، نبروه في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 330 طن بمركز ومدينة طلخا، 131 طن بمركز ومدينه بلقاس، 163 طن بمركز ومدينه السنبلاوين، 85 طن بمركز ومدينه الجمالية، 258 طن بمركز ومدينة ميت غمر، 60 طن بمركز ومدينة دكرنس، 125 طن بمركز ومدينة نبروه.

وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، علي أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على اهميه استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكدًا على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية
رفع 1152 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات في حملات بالدقهلية

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