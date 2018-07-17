ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحكومة تبدأ الخطوات التنفيذية لطرح أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:59 م
صدى البلد
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات.

واتفق المشاركون في الاجتماع على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

واستعرض الاجتماع نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، موجهًا بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.
الحكومة تبدأ الخطوات التنفيذية لطرح أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة

ترشيحاتنا

زوجة أمير قطر تحرض ضد السعودية: مكة ليست مستقلة كالفاتيكان

والدة الظاهرة الفرنسية تفتح النار على نيمار وألفيش بسبب السخرية من مبابى

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع مدافع بتروجت

تاونشيب يغادر مصر بعد ملاقاة الأهلي اليوم

مصدر باتحاد الكرة: حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب بشرط واحد

قرار صيني يهدد بتدمير أحلام دونالد ترامب

لاعب فرنسي يطالب ديشامب بالاستقالة بسبب طريقة اللعب الفقيرة

مخطط جديد من مورينيو لخطف نجم ريال مدريد

بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة العامة

كلوب يستبعد محمد صلاح وساديو مانى من أول لقاء ودي لليفربول بأمريكا

ننشر تفاصيل ضبط خاطفى طفل بأسوان.. صور

رينارد يحسمها: لن أدرب مصر أو الجزائر الآن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

فيديو

لأول مرة فتيات طور سيناء مصارعات ولاعبات جمباز.. فيديو وصور
منى محرز: تصدير فائض إنتاج مصر من البيض للخارج.. فيديو
راحت عليها.. سواقي الفيوم تاهت بين تجاهل السياحة وإنكار الري.. فيديو
تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟