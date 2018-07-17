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محافظات

محافظ قنا: تنفيذ 18 مشروعا لمياه الشرب خلال 4 سنوات

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:41 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إنه تم تنفيذ 18 مشروعًا لمياه الشرب خلال الأربع سنوات الماضية.

وتضم المشروعات "محطة مياه ابوتشت - إعادة تأهيل محطة القصر والصياد- إعادة تأهيل محطة مياه الحلمية- إنشاء محطة مياه الكلح - محطة المنطقة الصناعية (هو) – محطة رفع ابوعمورى- إنشاء محطة السمطا- إعادة تأهيل محطة العزايزة – محطة جزيرة الحمودى- إنشاء محطة مياه الغوصة - إنشاء محطة مياه الطوابية- إنشاء محطة مياه الحجيرات- محطة مياه عزبة يوسف النقالى– محطة مياه الترامسة النقالى - محطة رفع الكلاحين - نقل وتركيب محطة مياه كومباكت لقرية العقب- إنشاء محطة مياه أسمنت- إنشاء محطة مياه دنفيق"، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات أقطار مختلفة بانحاء المحافظة و إحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية بمحطات المياه وروافع الصرف الصحى.

وأضاف الهجان، أنه يجرى حاليا تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة بطاقة اجمالية تصل الى 855 لترا / ثانية وهي"محطة رفع الكرنك - محطة مياه فرشوط – محطة ابوعمورى النقالى – محطة أبودياب شرق وغرب – محطة مياه المحروسة المدمجة – محطة حجازى بحرى المدمجة – محطة حجازى قبلى – محطة الإسكان الاجتماعى".

وأشار إلى أن هذا الكم الكبير من المشروعات التي نفذت وأخرى يجري تنفيذها بقطاع مياه الشرب بقنا يؤكد ان هذا القطاع يشهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والذي أعطي أولوية خاصة لتنمية الصعيد وتحسين مستوي الخدمات به وهو ما ساهم بشكل كبير في ايصال المياه العذبة لعدد كبير من المناطق المحرومة والقري الأكثر احتياجا بالمحافظة.

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