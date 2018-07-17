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محافظات

استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون بالفيوم..صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:55 م
الدكتور جمال سامى
الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أنه سيتم خلال أيام البدء فى استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون، حيث ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل تدبيش وصدادات للمياه وإنشاء حائط ساند، بداية من محطة الرفع بسنورس حتى قرية كحك التابعة لمركز يوسف الصديق بطول 3 كيلو مترات.

وفى هذا الإطار عقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل المنطقة السادسة، لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات التنفيذ وذلك بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان، والمهندس هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مراكز أبشواى ويوسف الصديق وسنورس، وممثلين عن مديريات الرى والكهرباء والبيئة والطرق والغاز والثروة السمكية.

خلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال أعمال المشروع، وإخطار جهاز شئون البيئة بالأعمال التى سيجرى تنفيذها بطول الطريق مصحوبة بالرسومات الهندسية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات للسماهمة فى أعمال التنمية الشاملة.
استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون بالفيوم..صور
استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون بالفيوم..صور
استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون بالفيوم..صور
استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون بالفيوم..صور

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