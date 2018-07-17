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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أ ش أ
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها .

كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

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