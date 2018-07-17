وزير التعليم العالي يكرم فريق طلاب هندسة حلوان

شكرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الثلاثاء بتكريم فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان مصممى دراجة كهربائية ذكية وصديقة للبيئة، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد فتوح عميد هندسة المطرية، والدكتور أحمد الجارحى عميد هندسة حلوان، وذلك بمقر الوزارة.



وخلال اللقاء أكد الوزير دعم الوزارة وتشجعيها لهذه النماذج الشابة المتميزة من خلال توفير كافة الإمكانيات العلمية التى تحتاجها من أجل استكمال ابتكاراتها.





ووعد عبد الغفار بأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين من شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة فى توجيه مشروعات تخرج طلاب الجامعات نحو تحقيق أهداف خطط الدولة، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميز سوف تساهم فى بناء مصر المستقبل.



وخلال اللقاء أشار الطلاب إلى أن الدراجة بها 5 أنظمة للقيادة، ومصنعة من ألياف الكربون الأكثر صلابة من الحديد، وقابلة للطي، وبها شاشة تتيح لمستخدمها معلومات عن حالته الصحية وحالة الدراجة، وتتراوح سرعتها بين 30 إلى 50 كيلو متر فى الساعة، مطالبين بتحويل هذا المشروع إلى مرحلة التصنيع للمنافسة فى الأسواق العالمية.





ومن جانبه وعد الوزير الطلاب بتصنيع الدراجة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصبح منتجًا مصريًّا قادرًا على تحقيق التنافسية العالمية.





وفى ختام اللقاء أشار عبد الغفار إلى تكريمه الأسبوع القادم لفريق طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة "Formula Student UK" العالمية لتصميم وتصنيع سيارات السباق في إنجلترا، موضحًا أنهم شاركوا فى المنافسة مع 81 جامعة من كافة أنحاء العالم من بينهم: (ليفربول، MIT، ومانشستر، وكامبريدج، وأكسفورد، وتكساس، وكوين مارى).





ومن جانبه قدم الدكتور ماجد نجم الشكر للوزير على تكريم الفريق، مشيرًا إلى أن كليات الهندسة بالجامعة مليئة بمشروعات التخرج المتميزة، لافتًا إلى أن كلية هندسة المطرية اشتركت فى العديد من المسابقات ذات الصلة.





وتجدر الإشارة أن فريق طلاب جامعة حلوان يضم كلًا من: منتصر بالله صلاح الدين، ومحمود محرم، ومحمود مدحت، ومؤمن محمد، وأحمد محمد منير، وشيماء حسين، وتحت إشراف كل من الدكتور ياسر طلعت، والدكتور حسين محمد.



