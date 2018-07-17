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برلمان

زيارة برلمانية مرتقبة لمشروع المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:36 م
نواب
نواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكور أسامة العبد، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص (جامعة الأزهر الشريف)، بحضور ممثلين عن الجهاز وعن الجامعة.

وأوصت لجنة الشئون الدينية بضرورة الرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات واستيفاء كافة الملاحظات وتصحيح أى أخطاء، كما أكد رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، أن اللجنة ستنظم زيارة لمشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، بصحبة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات للوقوف على الأوضاع هناك.

وتبين من تقرير الجهاز أنه تم تحميل موازنة الجامعة بمبالغ جملتها نحو 6.244 ملايين جنيه دون مقتضى تتمثل فى قيمة التعاقد مع إحدى شركات التأمين والحراسة الخاصة لتأمين بوابات الجامعة، وذلك على الرغم من تعيين أفراد أمن، الأمر الذى يؤدى إلى شيوع المسئولية بين الشركة الخاصة وإدارة الأمن فى حالة حدوث أى سرقات أو تلف بموجودات الجامعة، وقد طلب الجهاز فى يونيو 2017 اتخاذ اللازم فى هذا الشأن الأمر الذى يتابعه الجهاز.

وتتضمن الملاحظات تحميل موازنة الجامعة مبالغ جملتها نحو 77 ألف جنيه قيمة وجبات غذائية تم صرفها للطلاب الدارسين بمركز تعليم اللغات التابع للأزهر الشريف نظير إقامتهم بالمدينة الجامعية، كان يتعين تحميل حساب صندوق الإجازة المالية والذى تؤول إليه الرسوم المقررة للإقامة، وردت الجامعة بأنه تم تحصيل مبلغ 77 ألفا و219 جنيه قيمة الوجبات الغذائية التى تم صرفها بالتسوية رقم 105 فى 28/6/2017.

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