مايا دياب تظهر في إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة، اليوم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة جديدة نالت إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كان كليب "هي دي الدنيا" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.



وتحضر مايا لأغنية جديدة بعنوان "بعدو" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، وستطلقها مع بداية الصيف من إنتاجها.