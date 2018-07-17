عزة مصطفى تطالب رئيس الحكومة بتكريم طلاب هندسة عين شمس

طالبت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، من المهندس مصطفى مدبولى باستقبال طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس فى مطار القاهرة وتكريمهم بعد حصولهم على المركز الأول فى مسابقة تصميم سيارات السباق بإنجلترا



وقامت القناة بعرض مقطع فيديو للحظة، فوز هندسة عين شمس بالمركز الأول فى مسابقة تصميم سيارات السباق بإنجلترا.



وقال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن حصول طلاب الكلية على المركز الأول فى مسابقة تصنيع سيارات فى إنجلترا نجاح للتعليم العالي موضحا أنه سعيد بحصول الجامعة على المركز الأول فى مسابقة عالمية .



وأشار إلى أن هذا الاشتراك يعتبر السادس للجامعة فى هذه المسابقة، موضحا أن الجميع توقع التفوق ولكن التفوق على الجامعات العالمية كان الأصعب ولكن قدرة الله فوق كل شئ،وكشف أن المنافسة كان بين 82 جامعة، تمثل جامعات العالم سواء من أمريكا وأوروبا وأكثر من جامعة من الدول الإفريقية ومصر .