ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

افتتاح المتحف المصري الكبير بكامل مراحله في 2020

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:58 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائي عام ٢٠٢٠.

وأوضح أن افتتاح المتحف سيتم بالتزامن مع افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية وتطوير منطقة عين الصيرة وافتتاح مدينة العلمين الجديدة فضلا عن الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة.

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة شخص وإصابة 25 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

راحت عليها.. سواقي الفيوم تاهت بين تجاهل السياحة وإنكار الري.. فيديو

والدة الظاهرة الفرنسية تفتح النار على نيمار وألفيش بسبب السخرية من مبابى

مازيمبي يحقق فوزا قاتلا أمام المولودية.. وصن داونز يخسر من توجو بور

فضيحة.. الجبلاية يكرم جهاد جريشة بـ25 ألف جنيه!!

مفاجأة.. كلوب يقرر استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول بأمريكا

عبد العال: إسقاط عضوية بعض النواب الأسبوع المقبل

لاعب فرنسي يطالب ديشامب بالاستقالة بسبب طريقة اللعب الفقيرة

مصر الأولى عالميا في تصنيع واختبارات سيارة السباقات الكهربائية.. فيديو وصور

رمضان عبدالمعز: المخبتون مبشرون من قِبل الله بالجنة

أرسنال الإنجليزي ضحية عملية نصب من مغامر صيني

زيدان يقترب من اللحاق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

فيديو

لأول مرة فتيات طور سيناء مصارعات ولاعبات جمباز.. فيديو وصور
منى محرز: تصدير فائض إنتاج مصر من البيض للخارج.. فيديو
راحت عليها.. سواقي الفيوم تاهت بين تجاهل السياحة وإنكار الري.. فيديو
تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟