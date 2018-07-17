افتتاح المتحف المصري الكبير بكامل مراحله في 2020

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائي عام ٢٠٢٠.



وأوضح أن افتتاح المتحف سيتم بالتزامن مع افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية وتطوير منطقة عين الصيرة وافتتاح مدينة العلمين الجديدة فضلا عن الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة.