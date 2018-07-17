رمضان عبدالمعز: المخبتون مبشرون من قِبل الله بالجنة

فسّر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، معني كلمة "الإخبات" والتي ذُكرت بقوله تعالى "وبشر المخبتين" بسورة الحشر، موضحًا أن الإخبات يأتي بمعنى الخشوع والطمأنينة، والتواضع.



وأضاف "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الطمأنينة تأتي عن طريق الذكر المستمر، واصفا المتواضعين بـ "ناس متواضعة كدة مش حاطط مناخيره في السما".



واستشهد الداعية الإسلامي، بقوله تعالى: "والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب".