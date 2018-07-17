الأهلي للصرافة تفتتح فرعها السابع بمنطقة المقطم



حضر الافتتاح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعبد المجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة ونبيل فؤاد عز الدين عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقيادات البنك الأهلي ومدير الفرع الجديد والعاملون به.



وعقب الافتتاح صرح هشام عكاشة بأن شركة الاهلي للصرافة تم إنشاؤها العام الماضي بهدف التوسع واستكمال الخدمات المالية المقدمة من البنك لأهل مصر خاصة في أعقاب قرارات تحرير سعر الصرف .



وأكد عكاشة على الاهتمام الشديد من جانب البنك الأهلي المصري للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية وريادته في هذا المجال ، حيث سبق للبنك تأسيس شركة الأهلي كابيتال والتي تعد الجناح الاستثماري له وكذا شركة الأهلي للتمويل العقاري وشركة الأهلي للتأجير التمويلي، فضلا عن تأسيس والمساهمة في العديد من الشركات الأخرى كشركة الأهلي للخدمات الطبية والأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي.



ومن جانبه أكد عبد المجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة أن فرع المقطم يعد الفرع السابع الذى يتم افتتاحه على التوالي لشركة الأهلي للصرافة حيث سبق افتتاح ستة فروع لها وهي فرع مكرم عبيد ، مصطفي النحاس بمدينة نصر ، وادي النيل ، أحمد عرابي بالمهندسين ، بني مزار بمحافظة المنيا ، وفرع المنصورة وتعمل تلك الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتي التاسعة مساء وذلك في إطار خطة طموحة شامله تم إعدادها بهدف زيادة انتشار وتواجد الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بكل من الوجه البحرى والقبلي والقاهرة والإسكندرية ومنطقة القناه حيث تستهدف تلك الخطة الانتهاء من تشغيل عدد 17 فرعا بحلول نهاية العام الحالي 2018 من اجمالي 50 فرعا سيتم افتتاحها في غضون 3 سنوات ، وذلك سعيا من إدارة الشركة للوصول الى اكبر عدد من العملاء لتلبية احتياجاتهم.



وأضاف محيي الدين أن الشركة تسير على خطى ثابتة مدروسة في إطار خطة موضوعة بعناية تامة حيث تتعامل مع أحدث التقنيات في مجال النظم والمعلومات اضافة الى تجهيز الفروع وتأثيثها وتأمينها على أعلى مستوى ممكن مع الاهتمام الكامل بالعنصر البشري.



افتتح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، فرعا جديدا من فروع شركة الأهلي للصرافة بميدان النافورة بالمقطم.