لاعب فرنسي يطالب ديشامب بالاستقالة بسبب طريقة اللعب الفقيرة

طالب اللاعب الفرنسي، حاتم بن عرفة، اليوم الثلاثاء، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديديه ديشامب، بالاستقالة من منصبه، بسبب ما وصفه بأسلوب اللعب "الفقير والقبيح" للفريق خلال مونديال روسيا 2018، الذي توج به "الديوك"، كما أكد صعوبة تأهله إلى بطولة أمم أوروبا المقبلة.



وقال بن عرفة في مقال بصحيفة فرانس فوتبول في خضم احتفالات فرنسا باللقب: "يتعين النظر إلى الأمام"، بغض النظر عن الانتصار في روسيا.



وقال بن عرفة، الذي يرتبط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان لكنه خارج حسابات الجهاز الفني: "سيكون من الخطير الاختباء وراء النجمة الثانية لتحويل الكرة الفرنسية إلى نموذج عالمي.. أسلوب اللعب والهوية باتت قبيحة للغاية".



وأكد أنه لا يفضل انتشار هذا الشكل من اللعب في مراكز التأهيل.



ويرى بن عرفة أن لاعبي فرنسا خلال المونديال: "راهنوا على أخطاء الخصم"، محذرًا من أن هذه الاستراتيجية "قد لا تمنع من حدوث مفاجأة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا" لأنهم سيواجهون منافسين سيستغلون هذا الجانب.

