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محافظات

محافظ الجيزة يشيد بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة لطلاب الثانوية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:50 م
اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
محمد الصاحى
أشاد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة لطلاب الثانوية العامة، وتقديم دروس مجانية للطلاب، ومراجعات نهائية في جميع المواد.

وأضاف محافظ الجيزة خلال تكريم المحافظة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة، أن مبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة حظيت بإقبال كبير من الطلاب من مختلف أنحاء المحافظة مما ساعد العديد من الطلاب على التميز والتفوق، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على المعلمين المتميزين لشرح المواد في تلك المبادرة.

وأوضح أنه بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال العام الدراسي الماضي سيتم التوسع فيها على مستوى المحافظة خلال العام الدراسي القادم لخدمة أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة.
محافظ الجيزة يشيد بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة لطلاب الثانوية
محافظ الجيزة يشيد بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة لطلاب الثانوية
محافظ الجيزة يشيد بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة لطلاب الثانوية

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