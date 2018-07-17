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أخبار العالم

شاهد.. طائرة بوتين الفارهة ثمنها 390 مليون استرليني

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:55 م
طائرة بوتين
طائرة بوتين
شريف سيد
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفاخرة، التي تحتوي على دورة مياه في حجم ملوكي، وصالة ألعاب رياضية، وسرير في حجم ضخم.

وقالت الصحيفة إن بوتين قرر السفر إلى هلسنكي للمشاركة في قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بطائرته الفاخرة والتي تبلغ قيمتها 390 مليون استرليني، وهي من أفخم أنواع الطائرات في العالم.

ويبدو المظهر الخارجي للطائرة إلى حد كبير مثل النموذج الأساسي، حيث زينت المقصورة ببذخ مع المفروشات واللهجات الذهبية، كما قامت الحكومة الروسية بتركيب نظام اتصالات متقدم على متن الطائرة يسمح للطائرة بالعمل كمركز للإدارة قادر على تنفيذ الأوامر الفورية للقوات في حالة حدوث نزاع غير متوقع.
شاهد.. طائرة بوتين الفارهة ثمنها 390 مليون استرليني
شاهد.. طائرة بوتين الفارهة ثمنها 390 مليون استرليني
شاهد.. طائرة بوتين الفارهة ثمنها 390 مليون استرليني
شاهد.. طائرة بوتين الفارهة ثمنها 390 مليون استرليني

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