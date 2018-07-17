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الأمير هاري وزوجته يفتتحان معرض مانديلا في لندن

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:55 م
صدى البلد
وكالات
افتتح الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس وزوجته ميجان ماركل اليوم الثلاثاء، معرضا يحتفل بالذكرى المئوية لميلاد نيلسون مانديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا وزعيم مناهضة سياسة الفصل العنصري في بلاده.

وبحسب "سبوتنك"، التقى كل من هاري وميجان مجموعة من الضيوف من بينهم حفيدة مانديلا زاماسوازي دلاميني مانديلا، قبل القيام بجولة في أجنحة المعرض الذي أقيم في "مركز ساوثبنك" بلندن، وهو مجمع يضم مجموعة من المواقع الفنية ويقع على الضفة الجنوبية لنهر التايمز بالعاصمة البريطانية، ويتم الدخول ومشاهدة محتويات المعرض مجانا.

وقال قصر كينجستون الملكي إن الأمير هاري وزوجته ميجان تحدثا مع أندرو ملانجيني البالغ من العمر 91 عاما، والذي تمت محاكمته بتهمة التخريب ضد حكومة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا عام 1938، وتم سجنه لمدة 26 عاما في جزيرة روبن، حيث أمضى مانديلا 18 عاما من فترة سجنه التي امتدت إلى 27 عاما.

ويحتفل معرض لندن "بحياة مانديلا ومسيرته المهنية والعملية، والتزامه بالمساواة والعدالة"، ويهدف المعرض إلى إظهار كيف "غير مانديلا الساحة السياسية في بلاده وفي مختلف أنحاء العالم".

وقال سيللو هاتانج رئيس مؤسسة نيلسون مانديلا ومقرها جوهانسبرج قبيل افتتاح المعرض إن لندن كانت " في وقت ما المدينة الرئيسية الاستعمارية لجنوب أفريقيا، وأيضا أصبحت مقرا للنضال الدولي لمكافحة نظام الفصل العنصري".

وأقيم تمثال من البرونز لتكريم مانديلا في ميدان البرلمان بلندن عام 2007، قبل ستة أعوام من وفاته، وبذلك انضم مانديلا إلى عدد من المشاهير من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية، والرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن وزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي الذين أقيم لهم تماثيل لتخليد ذكراهم في ذات الميدان.

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