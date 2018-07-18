حكم الزكاة في مال الصبي والمحجور عليه

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.



