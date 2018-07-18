مكسيم أوتوموتيف: إطلاق سيارات دوماى لأول مرة في السوق المصرية.. صور

احتفلت شركة مكسيم أوتوموتيف إطلاق سيارات دوماى لأول مرة فى السوق المصرية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة دوماى الصينية وعدد كبير من المسئولين والوزراء وصناع القرار والشخصيات العامة ونجوم المجتمع وكوكبة كبيرة من المهتمين بصناعة وتجارة السيارات فى مصر كما حضر كل من الملحق التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة واللواء محمد أنيس رئيس مجلس إدارة مصنع AAV.





وتعد مكسيم اوتوموتيف إحدى شركات مجموعة مكسيم للاستثمار التى تساهم بشكل فعال فى تنمية الاقتصاد المصرى عن طريق العديد من المشاريع الناجحة التى تساعد فى توفير الكثير من فرص العمل للشباب، ومنها مشروع بو ايلاندز وبو ساندز بسيدى عبد الرحمن، مكسيم مول بالتجمع الأول، سلسلة فروع فولت، ومشروع ذا كانيون بالعاصمة الإدارية الجديدة. وغيرها الكثير من المشروعات الأخرى.





وقد لاحظ كل عشاق ومحبي ومستخدمى وتجار السيارات فى السنوات الاخيرة مدى تتطور السيارات الصينية من حيث الكفاءة والجودة وهذا ما دفع مسئولى شركة مكسيم أوتوموتيف لمخاطبة شركة دوماى التى تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأداء المتميز مقارنة بكل منافسيها فى السوق المصرى والأسواق الصينية أيضًا لذلك قامت مكسيم أوتوموتيف بإنشاء المركز الرئيسى الذى يحتوى على صالتى عرض ومركز لخدمة العملاء ومخزن لقطع الغيار، بالإضافة الى مركز متكامل لرعاية العملاء فى مساكن شيراتون على مساحة اكثر من 2000 متر مربع.





من جانبه قال المهندس وائل أمين العضو المنتدب لشركة مكسيم أوتوموتيف أنه إيماناً منّا بأهمية خدمات ما بعد البيع، فقد قمنا أيضًا بإنشاء مركز متكامل لخدمة العملاء لعمليات الصيانة والإصلاحات والسمكرة والدهان بطريق القطامية بمساحة تجاوزت أيضًا 2000 متر مربع.





وأوضح أنه لدينا أيضًا خطة للتوسع وإنشاء شبكة من الموزعين المعتمدين فى مناطق الجيزة و6 أكتوبر وفى الإسكندرية ومناطق الدلتا بحلول الربع الأول من 2019 ومناطق الصعيد والبحر الاحمر فى خلال الربع الثانى من العام نفسه حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد من مناطق الجمهورية لتلبية رغبات العملاء والتسهيل عليهم.





وأوضح "أمين" أننا لم نغفل أيضًا العامل البشرى، فقد حرصنا على إيجاد أفضل العناصر البشرية فى القطاعات المختلفة من مبيعات، خدمات ما بعد البيع، والتسويق وتدريبهم على أعلى مستوى حتى نتمكن من تقديم مستوى مميز من الخدمات للعملاء.





وفى النهاية، احب أن أوضح اننا على ثقة من تقديم منتج متميز للسوق المصرى من حيث الجودة والإمكانيات، مدعومة بوكيل يعرف جيدًا أهمية خدمات ما بعد البيع. واننا نثق فى حكم العملاء بمجرد تجربتهم سيارات دوماى لمعرفة الفرق.





وخلال الحفل تحدث " zhu Chenqui " نائب المدير العام التنفيذى لشركة دوماى أوتو ، الصينية، و عبر عن سعادته بالاحتفال بتقديم اول موديلات دوماي الي السوق المصرية.





وكشف عن أحدث شركاتها (جيانغسو جينتان) دوماي للسيارات العلوم والتكنولوجيا والتي انشأت رسميًا في منتصف عام 2014 و و تم إنشاء مصنع دوماي في عام 2015 كمصنع سيارات عالمي حديث متطور بإستخدام أحدث التكنولوجيا بإجمالي إستثمار يصل الي 12,2 مليار دولار أمريكي علي مساحة اكثر من 816.000 متر مربع. و المصنع يضم حوالي 3700 موظف بسعة إنتاجية تصل الي ( 250.000 وحدة سنويا ) ونسبة إنتاج اوتوماتيكي تصل الي 90%.





وتعتبر دوماي X5 أول طراز رسمي يتم تقديمة في ديسمبر من نفس العام، و كان حجم مبيعات المستهدف أكثر من 100,000 وحدة في السوق الصيني، وقال شينخوا: اننا فخورين بتحقيقنا حجم المبيعات المستهدف من خلال معايير الجودة العالية التي نتخصص في إنتاجها وايضًا يرجع الفضل لفريقا المبيعات والتسويق الخاص بنا.





وأجاب نائب المدير العام التنفيذى لشركة دوماى عن السؤال الأهم لماذا قررنا الدخول فى السوق المصرى ؟ قائلا اننا نؤمن بحقيقة أن مصر واحدة من الدول المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال موقعها الإستراتيجي الفريد، و نري أن الإقتصاد المصري يزدهر وأن كثير من الإستثمارات قد تمت في مصر والتي بالتأكيد إنعكست علي سوق السيارات، و نري فرصة جاذبة لتقديم سياراتنا بمعايير جودتنا المميزة للعملاء المصريين.





وأضاف اننا بدأنا التفاوض مع مكسيم أوتوموتيف، و رأينا العديد من الخبراء في مجال السيارات الذين التحقوا بفريق الإدارة وفريق العمل بالشركة. وكذلك الدعم الكامل من خلال مجموعة قوية جدًا "مجموعة شركات مكسيم للإستثمار" والتي لها إرث وتاريخ في السوق المصري و تظهر في مشروعات وقطاعات تجارية ناجحة.



