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أخبار البلد

ثورة يوليو في ميزان التاريخ بـ دار المعارف

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:27 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم مؤسسة "دار المعارف"، في السابعة مساء غد "الأربعاء"، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الجديد، ندوة حول "ثورة يوليو في ميزان التاريخ"، يديرها الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، رئيس تحرير بوابة "دار المعارف".

يتحدث في الندوة كل من الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، والسفيرة أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة المصرية.

تقام الندوة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 66 لثورة يوليو 1952.

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