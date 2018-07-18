22 دورة جديدة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

وافق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على إضافة 22 دورة تدريبية جديدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري وحدات مركز الخدمات الالكترونية.





وأوضح عزيز، أن الاجتماع هدف إلى تطوير أداء وخدمات المركز لمجتمع الجامعة، كما تمت مناقشة تحديد سعر ساعات التدريب للمدربين بالمركز، و عرض الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يقدمها مركز تكنولوجيا المعلومات مثل فوتو شوب، End note&SPSS، ودورات TOT بالإضافة إلى تدريب الطلاب على تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية لتأهيلهم حسب متطلبات سوق العمل للالتحاق بالمدارس الخاصة .





حضر الاجتماع كل من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمود ابو العز مدير مركز الخدمات الالكترونية، والدكتور محمود ابو المجد مدير شبكة المعلومات، والدكتور خلف علي همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، و الدكتور محمد أبو الحسن مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة بالجامعة، والمحاسب سيد بدوي مدير الصناديق.



