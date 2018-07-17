عميد هندسة عين شمس يروي تفاصيل فوز الكلية بمسابقة تصميم سيارات السباق بإنجلترا

أعرب الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن سعادته البالغة بفوز هندسة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة تصميم سيارات السباق بإنجلترا.



وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد": «هتاف الطلاب باسم مصر بعد إعلان النتيجة كان رائعًا»، مشيرا إلى أن هندسة عين شمس اشتركت في المسابقة 5 مرات قبل ذلك، وكل عام كانت تتقدم في المراكز.



وأضاف عاشور: «هناك 82 جامعة شاركت في المرحلة النهائية للمسابقة، بينها جامعات أخرى من مصر ومن الشرق الأوسط بصفة عامة»، لافتا إلى أن هندسة عين شمس أطلقت مبادرة اندماج بين البحث العلمي والصناعة.



وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، اعتماد الدراسة بالكلية على الأسلوب العملي بجانب النظري، بحيث يصنع الطالب بنفسه ما يريده، لافتا إلى أهمية التعاون مع الشركات لإنتاج نماذج السيارات التي فازت في مسابقة تصميم سيارات السباق بإنجلترا.