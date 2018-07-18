من البيض الصيني إلى الخبز المقلل للكثافة السكانية.. 4 شائعات واجهتها الحكومة

الحكومة تنفي طرح بيض بلاستيكي صيني بالأسواق

إضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية غير صحيح

احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزي لا أساس له من الصحة

تطبيق الكتاب الإلكتروني على طلاب جامعة الأزهر شائعات

لا يوجد نقص في السلع التموينية ولا ارتفاع في أسعارها بالمجمعات





نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما نشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن طرح الحكومة "بيض بلاستيكي صيني خطير" على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً على عدم وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، وأوضحت أن هذه شائعة كشائعة الأرز الصيني البلاستيك التي انتشرت خلال الأيام الماضية، مُشيرةً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن إمكانية تصديره إلى الخارج.





وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج مصر من البيض سنويًا يتراوح ما بين 11 و12 مليار بيضة سنويًا، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي بلاغات غش تجاري، تم تقديمها للغرفة التجارية، بخصوص وجود بيض بلاستيك، وكذلك الحال بالنسبة لمعامل وزارتي الصحة والزراعة.





وفي سياق متصل أضافت الوزارة أن هناك فائضًا من البيض يكفى للتصدير، حيث أنه يمكن تصدير بيض سنويًا بقرابة 300 مليون دولار، حال تصدير 3 مليارات بيضة فقط من إنتاج مصر، والتي يمكن من خلالها ترويج المنتج.





وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.





كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف.





وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أن جميع الأطفال بالحضانة بحالة صحية جيدة، وأن جميع الحضانات المخصصة للأطفال المُبتسرين الموجودة بالمستشفى جاهزة لاستقبال أي أطفال جدد، مشيرةً إلى أن العمل يسير في المستشفى بصورة طبيعية.





وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو مجرد احتراق لمصباح كهربائي في قسم حضانات الأطفال، وقد تم التعامل معه على الفور، ولم ينتج عنه أي إصابات على الإطلاق، وقد تم عمل إجراءات التعقيم اللازمة في قسم الحضانات.





وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن اعتزامها التخلص من انتشار «فيروس سي» بين المصريين عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، موضحةً أنها ستقوم بعمل مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن بمختلف المحافظات للكشف عن الفيروس، وتوفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين مع إنهاء أي قوائم للانتظار، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.





نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثُير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إضافة الحكومة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.





وأكدت الوزارة عدم إضافة أي مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، موضحةً أنه تم تحريف تصريح الوزير الخاص بـ "إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي" وتحريفه من معناه، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.





وقالت إنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، بالإضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي.





كما أكدت الوزارة الاتفاق أيضًا على إعداد نظام معلومات وخرائط جغرافية باستخدام تقنية الـ GIS لكل مراحل تداول وإمداد القمح والدقيق منذ وصوله بالموانئ أو توريده محليًا وتخزينه بالصوامع والشون وطحنه بالمطاحن حتى يتم توزيعه كدقيق على المخابز، بالإضافة لدعم صغار مزارعي القمح بمصر وربطهم مع مواقع وأماكن التخزين بالصوامع والشون بما يقلل من حجم الهادر أو الفاقد في سلسلة الإمداد، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية.





كما نفى المركز أيضا ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسي الجديد (2018-2019).





وقام بالتواصل مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً استمرار العمل بالكتاب الورقي وعدم إصدار أي قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي، لافتة إلى أن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





وقالت الجامعة إنها تعمل حاليًا على تعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.





وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قرارًا بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019).





كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على "فيس بوك" هو فقط الذي يَصدر عنها، وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى، غير صحيحة ولا يعتد بها.





نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسي الجديد (2018-2019).





وقام المركز بالتواصل مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً استمرار العمل بالكتاب الورقي وعدم إصدار أي قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي، لافتة إلى أن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





وقالت الجامعة إنها تعمل حاليًا على تعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.





وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قرارًا بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019).





كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على "فيس بوك" هو فقط الذي يَصدر عنها، وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى، غير صحيحة ولا يعتد بها.





أما عن خبر نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية فقد نفى الملاكز ذلك، مؤكدا أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية بل أن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة, مشيرةً إلى أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة. ‏





وأكدت الوزارة على استقرار أسعار كافة السلع التموينية, حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، ‏مشيرةً إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.





وطالبت الوزارة المواطنين بتحري الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض في زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعي, مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية- على غير حق- أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528) .





كما أكد مركز معلومات الوزراء حول ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو لقائد قطار بالخط الثاني لمترو الأنفاق يصطحب طفلًا داخل كابينة القيادة مخالفًا للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، إن المركز قام بالتواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر, والتي أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.





وأشارت إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة قامت الوزارة بإصدار قرار بإيقاف السائق عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده, بالإضافة إلى إصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع السائقين وتعليقه بملاحظة السائقين، بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار, مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.





كما أوضحت الوزارة أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه علي باقي طوائف التشغيل التي تعمل علي مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميًا.



