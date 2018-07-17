سام مرسي ينشر صورة له خلال فترة الإعداد مع ويجان

نشر سام مرسي لاعب المنتخب الوطني ونادى ويجان الإنجليزى صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر" خلال معسكر الإعداد الذى يخوضه الفريق حاليا فى إسبانيا، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر فى بطولة كأس العالم فى روسيا.



وعلق سام مرسي على الصورة قائلا: شعور عظيم أن نعود إلى العمل.



ويفتتح ويجان مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" فى الرابع من أغسطس المقبل أمام شيفيلد وينزداى، بينما يلعب مع أستون فيلا فى الجولة الثانية يوم 11 من الشهر ذاته.



يذكر أن سام مرسى توج فى الموسم الماضى مع ويجان بلقب دورى الدرجة الثانية، ليصعد إلى دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".