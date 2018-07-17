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سبع: تطوير موقع جامعة طنطا نقطة الانطلاق نحو المنافسة العالمية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:15 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا
أحمد على
افتتح الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، فعاليات الاجتماع الأول للارتقاء بتصنيف جامعة طنطا في التصنيفات العالمية ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبمشاركة ممثلين عن كليات الجامعة المختلفة ، وذلك بمقر جامعة طنطا.

وأشار "سبع" إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الاتفاق حول منهجية عمل لدخول جامعة طنطا سوق المنافسة في التصنيفات العالمية ، مؤكدا أن تطوير الموقع الالكتروني لجامعة طنطا يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لدخول الجامعة في التصنيفات العالمية مشيرا أيضا إلى البحوث العلمية والتى تعتبر قاطرة الجامعات للارتقاء بالتصنيف العالمى لها.

وأكد رئيس الجامعة أن اللجنة على استعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية بالتعاون مع كافة الخبرات المحلية والأجنبية لرفع مكانة جامعة طنطا في التصنيفات العالمية، مما يساهم في تحقيق العديد من المزايا للجامعة، منها تمويل مشروعات البحث العلمي، واجتذاب الأساتذة والطلاب المتميزين.

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