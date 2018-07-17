محسن عادل يكشف عن سد عال ثان بأسيوط

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن محافظة المنيا تمتلك طاقات محجرية غير طبيعية وبها مناطق أثرية لا يعلم عنها الجميع شيئا، مؤكدا ان تلك المناطق تشبه الأهرامات.



وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الاماكن فى المنيا تحتاج بعض التجهيزات وبعد ذلك توضع على الخريطة السياحية العالمية.



وأشار إلى أن هناك بعض المناطق فى أسيوط يمكن استغلالها وانشاء مناطق صناعية أكثر قوة بها، مؤكدا ان قناطر أسيوط الجديدة ستسمح بحركة كبيرة ومن الممكن استغلالها كسد عال ثان.



وأوضح أن هناك حوالى 1.7 مليون فدان فى أسيوط من الممكن استغلالها فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك مشروعات قوية تتم فى الصعيد.

